Milan, Adli verso un’altra esclusione: niente chance dal 1′ contro il Bologna

Nonostante sia previsto un massiccio turnover per la gara di domani contro il Bologna, Yacine Adli va verso un'altra esclusione

Che fine ha fatto Yacine Adli? Acquistato per una cifra intorno agli 8.5 milioni di euro, il talento francese non ha praticamente mai visto il campo se non in qualche rara eccezione. E anche domani, molto probabilmente, vedrà i suoi compagni di squadra per l'ennesima volta in stagione dalla panchina. Come ben si sa, domani il Milan sarà impegnato nella delicata trasferta di Bologna, con il match che inizierà alle ore 15.00 al 'Dall'Ara'. Sarà una sfida importante in ottica corsa Champions, ma in vista della partita di ritorno di martedì contro il NapoliPioli potrebbe effettuare un massiccio turnover.

L'allenatore del Milan, infatti, eccezion fatta per Maignan, schiererà ben dieci calciatori diversi rispetto alla partita di Champions League vinta due giorni fa contro il Napoli a 'San Siro'. Spazio, dunque, a chi ha giocato poco in questa stagione, specialmente nel nuovo anno solare. Dovrebbero rivedersi dal primo minuto Ballo-Toure, Vranckx, Pobega e De Ketelaere, ma di Adli nessuna traccia. Dunque verso l'ennesima esclusione l'ex Bordeaux, il quale probabilmente si aspettava una stagione diversa. Il 22enne ha appena giocato cinque partite in campionato ed è sempre stato escluso dalla lista Champions. E' evidente che Stefano Pioli non l'abbia ritenuto, e continui a non ritenerlo, non adatto a questa squadra.

Certo, fare il salto da un club retrocesso come il Bordeaux ad una squadra campione d'Italia in carica sicuramente avrà comportato delle difficoltà in Adli. Così come non sono da sottovalutare le difficoltà che un calciatore riscontra cambiando campionato. In ogni caso i tifosi del Milan, specialmente dopo quanto visto durante le amichevoli estive, si aspettavano un maggiore coinvolgimento da parte di Pioli nei confronti di Adli. Ad otto giornate dalla fine del campionato, non sarebbe utopico pensare che in estate il calciatore possa trasferirsi altrove. Magari in prestito, per poi farsi ritrovare pronto un anno dopo aver giocato con più continuità. I tifosi se lo augurano, Adli pure.