Benevento-Milan, le probabili formazioni: Pioli ha un dubbio | News

Ultime Notizie Benevento Milan: le probabili formazioni

MILAN NEWS – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, ha pubblicato le formazioni di Benevento-Milan, in programma domani al Ciro Vigorito. In porta ci sarà ovviamente Gianluigi Donnarumma, con Davide Calabria, Simon Kjaer, Alessio Romagnoli e Diogo Dalot. Squalificato Theo Hernandez, che ritornerà nella partita contro la Juventus.

A centrocampo ritorna Franck Kessie dopo la squalifica contro la Lazio. Insieme a lui Sandro Tonali, con Ismael Bennacer che deve ancora smaltire la lesione al bicipite femorale della coscia destra. Sulla trequarti sicuri del posto Ante Rebic e Hakan Calhanoglu, mentre i dubbi maggiori sono sulla sinistra. Con Alexis Saelemakers indisponibile, il suo sostituto titolare sarebbe Samu Castillejo, ma anche ieri lo spagnolo si è allenato a parte. Se non dovesse farcela (oggi test decisivo), spazio a Brahim Diaz. Come punta centrale Pioli si affida nuovamente a Rafael Leao, con Zlatan Ibrahimovic sempre infortunato. Lo svedese potrebbe tornare nella gara contro il Cagliari del 18 gennaio.

FORMAZIONE MILAN : (4-2-3-1) G. Donnarumma; Calabria, Romagnoli, Kjaer, Dalot; Kessie, Tonali; Brahim Diaz, Calhanoglu, Rebic; Rafael Leao. Allenatore: Stefano Pioli.

