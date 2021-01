Benevento-Milan, la probabile formazione: Kjaer e Castillejo verso il recupero

Benevento-Milan, Castillejo verso il recupero

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Capodanno al lavoro per il Milan, che si è allenato oggi per preparare al meglio la gara contro il Benevento. Tante assenze per Stefano Pioli, con Zlatan Ibrahimovic, Matteo Gabbia, Ismael Bennacer e Alexis Saelemaekers sicuri assenti. Agli infortunati si aggiunge lo squalificato Theo Hernandez. Recupera invece Simon Kjaer e ci sono buone sensazioni anche riguardo Samu Castillejo dopo il fastidio al flessore. Al posto del terzino francese sulla sinistra agirà Diogo Dalot, con il danese a riprendersi il posto di fianco ad Alessio Romagnoli. A sostituire Saelemaekers dovrebbe essere proprio lo spagnolo. Questa la probabile formazione riportata da Gianluca Di Marzio sul proprio sito:

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Dalot; Kessie, Tonali; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Leao.

