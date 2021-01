Milan, Capodanno al lavoro: il report dell’allenamento odierno

Milan, l’allenamento di Capodanno

“Capodanno a Milanello per i rossoneri, che si sono ritrovati per pranzo prima di scendere negli spogliatoi per dare il via al primo allenamento del 2021, focalizzato sul prossimo impegno di campionato a Benevento, domenica 3 gennaio alle 18.00. Paolo Maldini e Frederic Massara anche oggi presenti a Milanello.

IL REPORT

Consueta attivazione muscolare in palestra per iniziare, al termine della quale la squadra è scesa in campo per proseguire la fase di riscaldamento con una serie di esercizi atletici.

Il gruppo ha poi iniziato una serie di esercitazioni sul possesso che hanno preceduto la parte tattica del programma odierno. Una partitella su campo ridotto ha chiuso la sessione di allenamento.

SABATO 2 GENNAIO

Il programma di domani prevede l’allenamento di rifinitura al mattino. A seguire, alle ore 14.00, la conferenza stampa di Mister Pioli, prima della partenza verso Benevento”.

