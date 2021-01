Benevento-Milan, la probabile formazione di Pioli / News

Benevento-Milan: la probabile formazione di Pioli

MILAN NEWS – Inizia un nuovo anno. E l’obiettivo è ovviamente iniziare subito al meglio, per dare continuità all’ottimo ultimo, dal punto di vista sportivo. Si riparte con Benevento-Milan, 15^ giornata del campionato di Serie A. Non ci saranno ancora tanti giocatori rossoneri e Stefano Pioli è di nuovo costretto a un undici quasi forzato. Ecco la probabile formazione milanista, che scenderà in campo per difendere il primo posto in classifica.

In porta nessun dubbio: ci sarà ancora una volta Gianluigi Donnarumma. Davanti a lui ancora spazio a Davide Calabria sulla corsia di destra. Al centro buone notizie: dovrebbe tornare dal primo minuto Simon Kjaer, al rientro dall’infortunio. Al suo fianco ancora il capitano Alessio Romagnoli. Sulla sinistra, la prima assenza e dunque spazio a Diogo Dalot, chiamato a un piccolo riscatto.

A centrocampo rientra dopo la squalifica Franck Kessie, che ha potuto così riposare un po’ più a lungo rispetto ai compagni. Al suo fianco ci sarà ancora una volta Sandro Tonali, ormai praticamente un titolare e in continuo miglioramento e alla ricerca ancora del primo gol rossonero.

Sulla trequarti qualche ballottaggio sulla fascia destra. Al momento sembra possa partire titolare Brahim, ma è tutto da vedere. Al centro ci sarà ancora una volta Hakan Calhanoglu e sulla sinistra spazio ad Ante Rebic. Davanti fiducia a Rafael Leao, un po’ altalenante, ma molto decisivo.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Dalot; Kessie, Tonali; Brahim, Calhanoglu, Rebic; Leao

