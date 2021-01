Calciomercato Milan – Beffa alla Juventus per un colpo in Premier? | News

Calciomercato A.C. Milan: Diavolo, si torna su un vecchio amore

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Lunedì 4 gennaio inizierà, ufficialmente, la sessione invernale di calciomercato. Per Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, ci sarà abbastanza da lavorare. Il dirigente del club di Via Aldo Rossi è chiamato a lavorare in uscita (Léo Duarte, Mateo Musacchio, Andrea Conti i nomi dei possibili partenti), ma soprattutto in entrata.

Il Diavolo, infatti, come noto necessita di un difensore centrale (favorito è Mohamed Simakan dello Strasburgo). A quel punto, i rossoneri aspetteranno qualche ghiotta opportunità di calciomercato che potenzi la rosa del Milan di Stefano Pioli a centrocampo ed in attacco. Lì c’è più abbondanza e possibilità di scelta, ma gli infortuni, spesso, hanno privato il tecnico rossonero di poter ricorrere a più ampie rotazioni.

Sulla trequarti, poi, c’è sempre il dubbio Hakan Çalhanoğlu. Il fantasista turco è in scadenza di contratto, vorrebbe rimanere, ma, ad oggi, ancora non si è trovata una quadratura economica tra le richieste del giocatore (5 milioni di euro netti a stagione) e la proposta del Milan (3,5). Non è escluso, pertanto, che possa esserci una clamorosa decisione del Milan: rinunciare al suo numero 10 e puntare su altri elementi.

Uno di questi, stando agli ultimi ‘rumors‘ di mercato, potrebbe essere Dani Ceballos, classe 1996, centrocampista offensivo di proprietà del Real Madrid ma che, nelle ultime due stagioni, sta indossando la maglia dell’Arsenal con la formula del prestito. A quanto pare, le ‘Merengues‘ sarebbero intenzionate a riprendersi Ceballos già in questa sessione di trattative per cederlo altrove.

Alla ‘Casa Blanca‘, infatti, sono insoddisfatti del minutaggio che Mikel Arteta, manager basco dei ‘Gunners‘, sta concedendo a Ceballos, partito appena 8 volte in titolare in Premier League. Chiuso da Mohamed Elneny e Thomas Partey, l’ex Betis non trova tanto spazio e, così, potrebbe partire per una nuova avventura. Il Milan, che segue il ragazzo da 3-4 anni, sarebbe uno dei club più interessati. Insieme alla Juventus, che vuole più qualità in quel settore del campo.

Ceballos, senza dubbio, è un giocatore in grado di innalzare il tasso tecnico di una squadra sulla trequarti. Senza contare che il ragazzo, molto duttile, potrebbe anche giocare venti metri dietro e rappresentare, quindi, un cambio a centrocampo anche per Franck Kessié, Ismaël Bennacer e Sandro Tonali. Può, dunque, essere lo spagnolo il prossimo colpo del mercato rossonero? Sì, anche perché l’Arsenal sembra pronto ad accogliere Isco Alarcón, in rotta con Zinedine Zidane a Madrid …

Dall’Inghilterra: vice Ibra, è duello con il PSG. Vai alla news >>>