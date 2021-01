Benevento-Milan formazioni: Brahim Diaz titolare in un ruolo diverso

Benevento Milan formazioni: ruolo diverso per Brahim Diaz

MILAN NEWS – Come viene riportato dal Corriere dello Sport, in edicola questa mattina, potrebbe esserci una nuova occasione per Brahim Diaz contro il Benevento. Considerando le assenze di Ibrahimovic, Saelemaekers e forse quella di Castillejo, lo spagnolo dovrebbe partire titolare.

La particolarità è che Brahim Diaz potrebbe giocare sulla destra, un ruolo inedito per lui al Milan. Pioli, infatti l’ha utilizzato prevalentemente sulla trequarti o al centro o a sinistra. Insieme a lui ci saranno Ante Rebic e Hakan Calhanoglu, mentre come punta Rafael Leao. Calciomercato Milan: vice Ibrahimovic, è sfida con il Psg. VAI ALLA NOTIZIA>>>