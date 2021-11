Atletico Madrid-Milan, Rafael Leao non al meglio: le novità

Rafael Leao, attaccante rossonero, non è al top della forma: il portoghese potrebbe partire dalla panchina in Atletico Madrid-Milan

Novità di formazione in vista di Atletico Madrid-Milan, gara che si giocherà domani sera al Wanda Metropolitano. Rafael Leao, secondo quanto riferito da Sky Sport, non è al top della forma: il portoghese, infatti, ha svolto nella prima parte dell'allenamento di oggi un lavoro personalizzato prima di unirsi ai compagni. Per questo motivo Pioli decidere se schierarlo o meno titolare nel match di domani sera. Le Top News di sul Milan: Leao non al meglio, Vlahovic rimane un obiettivo