MERCATO MILAN E TOP NEWS – Vlahovic, il Diavolo c’è. Leao in panca?

Stefano Pioli e Sandro Tonali hanno parlato in conferenza stampa alla vigilia di Atletico Madrid-Milan. Anche Zlatan Ibrahimović ha espresso il proprio parere sulla partita di Champions League, mentre Rafael Leao è in dubbio perché non al meglio. Sul mercato, invece, il Diavolo non vuole mollare Dusan Vlahovic. Nelle prossime schede le Top News di oggi!