Atalanta-Milan, la probabile formazione: riecco Tonali, un solo ballottaggio

Ecco la probabile formazione del Milan in vista della partita contro l'Atalanta, valida per la 2^ giornata di Serie A. Pioli ritrova Tonali

Renato Panno

L'edizione odierna di 'Tuttosport' riporta la probabile formazione del Milan in vista della partita contro l'Atalanta, valida per la 2^ giornata di Serie A. Si parte da una certezza: punta che segna non si cambia. E allora ecco Stefano Pioli confermerà Ante Rebic al centro dell'attacco dopo la doppietta segnata contro l'Udinese. Il croato ha mostrato una condizione fisica invidiabile e una forte volontà di riscattare la stagione scorsa, per lui deludente dal punto di vista personale. Alle sue spalle ci saranno sicuramente Rafael Leao e Brahim Diaz, mentre è ballottaggio aperto tra Alexis Saelemaekers e Junior Messias per l'ultimo posto sulla trequarti, con il numero 56 che sembra leggermente favorito.

Torna Sandro

A centrocampo ci sarà il gradito ritorno di Sandro Tonali, pronto a partire dal primo minuto dopo il piccolo problema muscolare che non gli ha permesso di scendere in campo all'esordio stagionale in Serie A. Il classe 2000 farà coppia con Ismael Bennacer, mentre Rade Krunic che scivolerà in panchina. Nessun dubbio sulla difesa, ormai una certezza.

A breve le rotazioni

Nessuno rimanga ingannato dalle conferme di Stefano Pioli. Già dalla prossima settimana, infatti, inizierà il classico tour de force delle tre partite in sette giorni. Tra Bologna, Sassuolo e derby contro l'Inter, infatti, ci saranno diversi cambi per far rifiatare coloro che giocheranno di più. Aumenterà di molto il minutaggio dei nuovi arrivi Charles De Ketelaere, Divock Origi e Yacine Adli, sempre più pronti a mettere in difficoltà l'allenatore rossonero da qui in avanti. Ecco la probabile formazione del Milan.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers (Messias); Brahim Diaz, Leao; Rebic.