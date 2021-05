Atalanta-Milan, le probabili formazioni: Pioli cambia il suo attacco

Le probabili formazioni di Atalanta-Milan, 38^ giornata di Serie A. Le possibili scelte dei due tecnici, Gian Piero Gasperini e Stefano Pioli

Le probabili formazioni di Atalanta-Milan , gara della 38^ ed ultima giornata di Serie A . Per gli orobici di Gian Piero Gasperini la possibilità di giungere ad uno storico secondo posto in classifica. Per i rossoneri di Stefano Pioli , al contrario, la chance di conquistare la qualificazione in Champions League .

Nelle fila dell' Atalanta mancherà il solo centrocampista ucraino Viktor Kovalenko . Gasperini, dunque, avrà l'imbarazzo della scelta. Sono ben quattro i ballottaggi aperti tra centrocampo ed attacco: il tecnico della 'Dea' deciderà anche in base a come i calciatori avranno recuperato dalle fatiche della finale di Coppa Italia persa 1-2 contro la Juventus .

Nella fila del Milan, invece, mancheranno Matteo Gabbia e Zlatan Ibrahimović. Per il resto, un solo dubbio per Pioli: chi, come esterno sinistro offensivo, tra Rafael Leão e Brahim Díaz? Al momento, sembra favorito il portoghese ex Lille. Vediamo, dunque, le probabili formazioni di Atalanta-Milan del 'Gewiss Stadium' secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola.