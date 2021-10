Atalanta-Milan, la probabile formazione: Pioli esclude Kessie / News

Si avvicina Atalanta-Milan e la probabile formazione di Pioli dovrebbe non prevedere sorprese. Ecco chi dovrebbe dunque giocare domani.

Bisogna tornare concentrati sul campionato e su Atalanta-Milan, settima giornata di Serie A, con la probabile formazione di Stefano Pioli che prevede l'impiego di tutti i giocatori più in salute. L'allenatore rossonero non guarda al nome e lancia dal primo minuto chi sta meglio. Sommariamente tutto confermato, con la squadra che ha avuto tempo per recuperare dalle fatiche di coppa. Si tratta di un match complicato e quindi bisogna affidarsi necessariamente alle prime linee. Andiamo a scoprire dunque qual è, al momento, la probabile formazione rossonera in vista di Atalanta-Milan di domani.