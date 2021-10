MERCATO E MILAN TOP NEWS – Colpo a zero in attacco. Pioli e Gasp in conferenza

Giornata come sempre ricca di novità per quanto riguarda il mercato del Milan e non solo. La dirigenza starebbe pensando ad un profilo che si libererebbe a parametro zero per rinforzare l'attacco, complice anche il futuro incerto di Zlatan Ibrahimovic. Saelemaekers è tornato a parlare della sfida contro l'Atletico Madrid, mentre Pioli e Gasperini hanno tenuto oggi la conferenza stampa alla vigilia di Atalanta-Milan. Potrete trovare questo e molto altro nelle prossime schede oppure visitando il nostro sito 'Pianetamilan.it'.