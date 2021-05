Atalanta-Milan, la probabile formazione: Mandzukic titolare?

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Pioli starebbe pensando di schierare Mario Mandzukic titolare in Atalanta-Milan

Tuttosport, in edicola questa mattina, si sofferma su Mario Mandzukic. Il Milan ha ingaggiato il croato per blindare la qualificazione in Champions League, che a gennaio sembrava sicura, ma poi le cose sono cambiate rapidamente. L'ex Juventus, numeri alla mano, è stato un errore di valutazione della dirigenza rossonera, visto che, a causa degli infortuni, non è mai riuscito a essere utile alla causa.