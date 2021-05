Atalanta-Milan, la probabile formazione di Pioli / News

Si avvicina Atalanta-Milan e la probabile formazione di Pioli sembra essere abbastanza chiara. Ecco chi dovrebbe dunque giocare domani.

Stefano Bressi

Di nuovo alcune assenze in vista di Atalanta-Milan fanno sì che la probabile formazione di Stefano Pioli sia semplice da prevedere. Pochi i ballottaggi possibili. Il Milan si affiderà ai propri uomini migliori dove sono tutti disponibili e avrà invece scelte quasi obbligate nel reparto offensivo. Sarà il match decisivo per la qualificazione in Champions League. Trentottesima e ultima giornata del campionato di Serie A. Una qualificazione che il Milan si merita enormemente e che ha inseguito in un anno pieno di insidie. Andiamo dunque a scoprire la probabile formazione rossonera in Atalanta-Milan. Ecco chi si dovrebbe giocare questo ultimo atto.

Tra i pali nessuna sorpresa, ovviamente: spazio a Gianluigi Donnarumma. Se sarà o meno la sua ultima partita in rossonero non è importante, domani sarà concentrato solo sul fare il massimo per la squadra. Davanti a lui, la linea a quattro di difesa è ormai una garanzia ed è intoccabile. Davide Calabria largo sulla destra, coppia centrale composta da Simon Kjaer e Fikayo Tomori e sulla sinistra ci sarà Theo, inserito nella squadra dell'anno FUT.

Ennesima conferma anche per la cerniera di centrocampo, che non trovava così tanta continuità praticamente da inizio stagione: al fianco di Franck Kessie, recordman assoluto per numero di partite e minuti giocati in questa stagione, ci sarà ancora una volta Ismael Bennacer, che sta lentamente ritrovando la condizione migliore e che continua a essere comunque fondamentale per il gioco rossonero.

Arriviamo dunque al reparto offensivo, dove qualche novità ci sarà. Non sulla destra, dove dovrebbe giocare ancora una volta Alexis Saelemaekers. Novità rispetto alle aspettative, ma non rispetto alle ultime uscite sarà Brahim, che agirà nuovamente nella posizione di trequartista. Spostato sulla sinistra Hakan Calhanoglu, sempre perno intoccabile, nonostante qualche prestazione sottotono ultimamente. Davanti l'unica punta dovrebbe essere Rafael Leao, viste anche le assenze dei compagni.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Brahim, Calhanoglu; Leao

