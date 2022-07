Amichevole Wolfsberger-Milan, la probabile formazione: Adli trequartista

Vigilia dell'amichevole Wolfsberger-Milan, in programma alle ore 19 a Klagenfurt. Yacine Adli trequartista, Ante Rebić in attacco

Giornata di vigilia per il Milan che, nella giornata di domani, affronterà il Wolfsberger in amichevole alle ore 19 a Klagenfurt. Ma con qualche formazione si presenteranno i rossoneri? Stando a quanto riferisce Peppe Di Stefano, inviato di 'Sky Sport' in Austria, scenderà in campo la difesa che tanto bene ha fatto negli ultimi mesi prima dello scudetto. A centrocampo ci saranno Ismaël Bennacer e Rade Krunic mentre, alle spalle dell'unica punta Ante Rebić, agiranno Alexis Saelemaekers, Yacine Adli e Rafael Leao. Ecco la probabile formazione rossonera.