Amichevole Valencia-Milan, probabili formazioni: Giroud possibile titolare

Domani si gioca l'amichevole Valencia-Milan, quarta amichevole stagionale per i rossoneri: Giroud potrebbe partire titolare

Domani, alle 20:30 si gioca Valencia-Milan. Quarta amichevole stagionale per i rossoneri di Stefano Pioli che, precedentemente, hanno battuto Pro Sesto (6-0) e Modena (5-0) e poi hanno pareggiato 1-1 in casa del Nizza. La partita è valida per per la 49^ edizione del 'Trofeo Naranja', che si disputerà ovviamente nello stadio 'Mestalla' di Valencia.