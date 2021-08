Amichevole Valencia-Milan: alcuni dubbi di formazione per Pioli | News

Valencia-Milan verrà disputata alle 20.30 allo Stadio 'Mestalla': ecco i dubbi di formazione di Stefano Pioli a poche ore dal fischio d'inizio

Enrico Ianuario

Quarta partita pre stagionale per il Milan di Stefano Pioli. Questa sera, alle ore 20.30, affronterà il Valencia nella suggestiva cornice dello Stadio 'Mestalla'. Dopo aver vinto facilmente contro Pro Sesto (6-0) e Modena (5-0), i rossoneri hanno affrontato lo scorso sabato il Nizza, pareggiando 1-1 grazie alle reti di Gouiri per i francesi e di Giroud per il Diavolo. Anche oggi, dunque, l'avversario sarà di assoluto livello, in quanto anche quest'anno disputerà il massimo campionato spagnolo. Ecco, di seguito, le probabili scelte dei due allenatori, con Stefano Pioli alle prese con qualche dubbio di formazione.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Il Valencia di José Bordalàs dovrebbe schierarsi con il consueto 4-4-2. In porta il nuovo portiere Mamardashvili, difeso da Correia, Alderete, Paulista e Gayà. Quartetto di centrocampo che dovrebbe essere composto da Guillamon, Burlamaqui, Jason e Jesus Vazquez, mentre in attacco Guedes e Maxi proveranno a far male al Diavolo.

Dall'altra parte il Milan dovrebbe scendere in campo con il solito 4-2-3-1. Tra i pali Maignan, in difesa dovrebbero giocare dal primo minuto gli stessi interpreti di Nizza, ovvero Calabria, Romagnoli, Tomori e Theo Hernandez. Sicuro del posto da titolare Tonali, discorso diverso per Pobega. Pioli, infatti, deciderà solamente a ridosso della gara se schierare l'ex Spezia oppure Rade Krunic, anche se il classe '99 è in leggero vantaggio sul bosniaco. Sulla trequarti Saelemaekers a destra, Brahim Diaz al centro, mentre sulla sinistra è ballottaggio serrato tra Leao e Rebic, con il portoghese con qualche chance in più per partire dal primo minuto. In avanti confermato Olivier Giroud, il quale ha disputato una buona prova nell'ultima amichevole contro il Nizza segnando anche il gol del pareggio.

VALENCIA (4-4-2): Mamardashvili; Correia - Alderete - Paulista - Gayà; Guillamon - Burlamaqui - Jason - Jesus Vazquez; Guedes - Maxi. All: Bordalàs.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria - Tomori - Romagnoli - Hernandez; Tonali, Pobega; Saelemaekers - Brahim Diaz - Leao; Giroud. All: Pioli.