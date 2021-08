Amichevole Real Madrid-Milan, la probabile formazione di Ancelotti

Domani a Klagenfurt va in scena l'amichevole Real Madrid-Milan. Ecco la probabile formazione dei blancos di Carlo Ancelotti

Domani, a Klagenfurt, c'è in programma la prestigiosa amichevole Real Madrid-Milan. Gara importante per le due squadre, che cercano risposte dai propri giocatori per preparare al meglio l'inizio della stagione. Come tutti sanno il tecnico dei blancos è Carlo Ancelotti, ex giocatore e allenatore del Milan, con cui ha vinto quello che c'era da vincere in campo nazionale e internazionale.