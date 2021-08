Amichevole Milan-Panathinaikos: i due dubbi di formazione per Pioli

Stefano Pioli ha due dubbi di formazione per l'amichevole Milan-Panathinaikos di questa sera, ore 20:30, allo stadio 'Nereo Rocco' di Trieste

Questa sera, alle ore 20:30, si disputerà l'amichevole Milan-Panathinaikos allo stadio 'Nereo Rocco' di Trieste. Il tecnico rossonero, Stefano Pioli, dovrà fare a meno di Franck Kessié e Zlatan Ibrahimovic. Il primo, come noto, si è infortunato due giorni fa in allenamento ed il secondo, invece, è in fase di recupero dopo l'operazione in artroscopia al ginocchio subita a metà giugno.