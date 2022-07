Amichevole Colonia-Milan, probabile formazione: riecco Giroud, conferma Adli

Alle ore 19 è in programma l'amichevole tra Colonia e Milan. Olivier Giroud torna al centro dell'attacco, confermato Yacine Adli

Renato Panno

Si inizia a fare sul serio. L'uscita di mercoledì contro il Lemine Almenno, più che un'amichevole, è da considerarsi come piccola sgambata. Ma questa questa, alle ore 19, il Milan affronterà il Colonia per la Telekom Cup al 'RheinEnergieStadion'. In palio c'è un trofeo che, in caso di parità dopo la fine dei 90 minuti regolamentari, verrà assegnato ai calci di rigore. In campo scenderà un Diavolo ancora in versione rimaneggiata dal momento che, quasi tutti i nazionali, rimarranno a Milanello per proseguire gli allenamenti. Soltanto Sandro Tonali e Pierre Kalulu, rientrati il 4 luglio, potrebbero partire insieme alla squadra in Germania.

Torna Giroud

L'unica vera novità sarà il ritorno di Olivier Giroud al centro dell'attacco. Il francese, che aveva saltato la prima uscita per impegni personali in Francia, si sta preparando anche per il debutto in Serie A contro l'Udinese del 13 agosto. Zlatan Ibrahimović sta proseguendo con il recupero dall'infortunio al ginocchio, mentre Divock Origi sta smaltendo un problema fisico riportato a fine maggio a Liverpool. Il belga punterà ad esserci, ma è chiaro che non potrà essere al 100%.

Conferma Adli

Il 'Corriere dello Sport' scrive della conferma di Yacine Adli nell'undici titolare. Quello contro il Colonia sarà un test decisamente più impegnativo e Stefano Pioli si aspetta tanto da lui. Ma in quale posizione giocherà? La sua conclamata duttilità lo porta a giocare sia da centrocampista che da trequartista. Qualora dovesse agire in mediana allora Tommaso Pobega finirebbe in panchina, mentre se dovesse avanzare sulla trequarti, in panchina andrebbe uno tra Junior Messias, Brahim Diaz e Ante Rebić. Ecco la probabile formazione.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Stanga, Michelis, Gabbia, Ballo-Tourè; Bakayoko, Adli; Messias, Brahim Diaz, Rebic; Giroud. All. Pioli.