Amichevole Arsenal-Milan, la probabile formazione dei rossoneri di Pioli

Doppia seduta di allenamento per il Milan di Stefano Pioli , oggi, nel ritiro di Dubai ( Emirati Arabi Uniti ). Il primo, a porte chiuse, è già andato in archivio.

Cinque giocatori si sono allenati a parte, come comunicato da Gianluca Di Marzio, giornalista di 'Sky Sport', sul suo sito web ufficiale. Si tratta di Davide Calabria, Alessandro Florenzi, Junior Messias, Brahim Díaz e Zlatan Ibrahimović .

Al termine della seduta, Mister Pioli ha provato la formazione che domani, alle 15:00 ora italiana , sfiderà in amichevole l' Arsenal di Mikel Arteta all'Al-Maktoum Stadium.

Il Milan si schiererà con il consueto 4-2-3-1. In porta ci sarà Ciprian Tătărușanu. Il francese Mike Maignan continua a lavorare seguendo la sua tabella di allenamento personalizzato sul campo in vista del rientro tra i pali con tutta calma per fine mese/inizio gennaio.