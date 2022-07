Wolfsberger-Milan 0-5, le pagelle del Diavolo: Adli migliore in campo

Yacine Adli giudicato MVP di Wolfsberger-Milan 0-5, amichevole disputatasi ieri a Klagenfurt (Austria) nelle pagelle di 'Tuttosport'

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola ha stilato le pagelle per Wolfsberger-Milan, amichevole disputatasi ieri a Klagenfurt (Austria) e vinta per 0-5 dal Diavolo di Stefano Pioli. Non ci sono voti e giudizi negativi tra i calciatori rossoneri: nessuno è sceso sotto la sufficienza. Presi in esame, naturalmente, calciatori che hanno giocato almeno uno spicchio di gara significativo e con il risultato in bilico (45-60').

Pagelle Wolfsberger-Milan 0-5, brilla Adli. Bene anche Leão

Migliore in campo, nelle pagelle di Wolfsberger-Milan 0-5, è risultato Yacine Adli, premiato con un bel 7,5. Tra centrocampo (mezzala) e trequarti, sembra giocare nel Milan di Pioli da sempre. Fornisce l'assist a Rebić per il secondo gol, segna, poi, il quarto dei rossoneri. Il suo primo, seppur ufficioso, con la casacca del Milan. Gli darà sicuramente tanta fiducia per le partite che seguiranno.

Quindi, dopo Adli, bel 7 pieno a Pioli, che ha fatto ripartire, mentalmente, la squadra dal secondo tempo della sfida in Ungheria contro lo ZTE ed a molti calciatori. In particolare, Rafael Leão (tanti scatti e un gol), Pierre Kalulu, sempre sicuro nelle retrovie, Davide Calabria, preciso, puntuale e abile nell'assist per il gol di Leão. Poi anche Rade Krunić e Junior Messias, anch'egli in rete, stavolta su suggerimento di Theo Hernández.

Voto 6,5, dunque, per Ismaël Bennacer, Ante Rebić, che sembra aver iniziato alla grande la stagione sportiva 2022-2023 e Matteo Gabbia, abile a svettare, di testa, per il quinto gol rossonero a venti minuti dalla fine. Milan a caccia di italiani: le ultime news di mercato >>>