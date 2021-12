Udinese-Milan 1-1, le pagelle di Gazzetta: Bennacer-Bakayoko da horror

Ecco le pagelle di Udinese-Milan secondo 'La Gazzetta dello Sport'. Bennacer-Bakayoko da incubo, Sandro Tonali dà la scossa

Renato Panno

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' ha stilato le pagelle di Udinese-Milan, partita valida per la 17^ giornata di Serie A. Si parte dalle tante insufficienze portate a casa dai rossoneri, in primis da Ismael Bennacer e Tiemoué Bakayoko: per entrambi voto 4,5. Se il primo sbaglia in maniera evidente nella scelta di verticalizzare verso il francese, quest'ultimo non fa sottolineare l'errore perdendo palla in maniera troppo evidente. Un centrocampo che fa acqua, giustamente sostituito a fine primo tempo.

Mezzo voto in più per Theo Hernandez e Rade Krunic. Flessione preoccupante per il terzino sinistro, svagato in appoggio e poco cattivo negli uno contro uno. Al bosniaco non manca la volontà, ma la sostanza.

Voto 5,5 per Fikayo Tomori e Brahim Diaz. Il gol contro il Liverpool ha tolto qualche certezza all'inglese, morbido in occasione del gol di Beto. Lo spagnolo ancora una volta manca di qualità, non ci siamo.

Sufficienza piena per Alexis Saelemaekers e Mike Maignan, mentre Junior Messias, Franck Kessie e Sandro Tonali vanno anche oltre (6,5). Palma del migliore in campo a Zlatan Ibrahimović (7), che si ripete a Udine con un gol preziosissimo in acrobazia. Il bomber del Liverpool si libera a zero: si pensa a lui per il dopo Ibrahimovic