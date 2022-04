Torino-Milan 0-0, le pagelle di Leao: “Magia che evapora presto”

Rafael Leao anche in Torino-Milan è stato evanescente ed inconcludente. Il Diavolo non può prescindere dalle sue azioni e dai suoi gol

Logicamente, la prestazione di Rafael Leao non è stata giudicata molto bene nelle pagelle di Torino-Milan sui quotidiani sportivi in edicola questa mattina. Per 'La Gazzetta dello Sport', per esempio, si è passati "da Rafa l’indiavolato che surfava sulle onde dei grandi al diavoletto senza graffi di Torino. Qualche spruzzata di magia, che evapora presto e non lascia il segno . Il Milan adesso ha bisogno di concretezza". Voto 5 della 'rosea' al portoghese.

Non senza però sollevare più di qualche interrogativo. Così il quotidiano torinese sulla gara di Leao in Torino-Milan: "Che dire ... quando parte è una furia. Ma perché tutte quelle pause, perché non finisce mai una progressione in maniera pericolosa, perché non fa nemmeno un tiro in porta? Il Milan avrebbe bisogno dei suoi gol come il pane".