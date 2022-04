Torino-Milan 0-0, le pagelle di Brahim Díaz: “Non fa più le cose da dieci”

Negativa la prestazione di Brahim Díaz in Torino-Milan 0-0 di ieri sera. Impietose le pagelle dell'andaluso sui quotidiani sportivi di oggi

Secondo pareggio consecutivo a reti bianche per il Milan , stavolta in casa del Torino , con Brahim Díaz che sale sul banco degli imputati. Pessima prova dell'andaluso allo stadio 'Olimpico - Grande Torino' nel suo ruolo naturale, quello di trequartista dietro la prima punta, evidenziata dalle pagelle pubblicate sui quotidiani sportivi in edicola questa mattina.

Per 'La Gazzetta dello Sport', per esempio, "continua il mistero del dieci che non fa più cose da dieci: non dribbla, non inventa, non tira. Tanto movimento, quasi sempre centrifugato tra le maglie granata". Voto 5. Per il 'Corriere dello Sport', poi, l'ex Real Madrid e Manchester City "Spreca almeno un paio di ripartenze in maniera piuttosto inspiegabile. Troppo leggero, di testa più che di gambe". E voto 5 anche per il quotidiano romano.