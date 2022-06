Tomori, pagelle a confronto: voti positivi, ma non per la Gazzetta. I dettagli

Ottima prestazione per il difensore del Milan Fikayo Tomori in Inghilterra-Italia. Ma c'è qualcuno che non la pensa allo stesso modo...

Renato Panno

Fikayo Tomori ha giocato un anno e mezzo praticamente perfetto con la maglia del Milan. Un acquisto dal Chelsea passato inizialmente in secondo piano, ma che poi ha convinto dopo pochissime partite, in cui ha mostrato le qualità di un difensore moderno come pochi. Dopo diversi mesi in cui è stato ignorato dal CT Gareth Southgate, il difensore rossonero ha conquistato anche la maglia della Nazionale e, in occasione della partita contro l'Italia in Nations League, ha dimostrato di che pasta è fatto.

Il 'Corriere dello Sport' e 'Tuttosport' sono d'accordo ad assegnargli un bel 6,5 in pagella, perché 'si appiccica a Scamacca e negli ultimi sedici metri gli concede poco, quasi niente'. Di diverso avviso è invece 'La Gazzetta dello Sport', che gli affida un 5,5, perché 'a lungo è in gran sofferenza sugli attacchi da destra che imbarazzano la difesa inglese'. Il calcio è bello anche perché non tutti la vedono allo stesso modo...