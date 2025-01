Theo Hernandez, le pagelle a confronto del Derby: voti troppo bassi?

Quell'abbraccio tra Conceicao e Theo Hernandez dopo la semifinale era stato importante e nel Derby di finale il francese è tornato quello di sempre, come testimoniano anche le pagelle. Non aveva una grande tradizione nelle stracittadine, ma stavolta è stato più che decisivo. Il suo gol riapre una partita che sembrava chiusa e arriva su punizione con una qualità da non sottovalutare; poi fa assist per il 2-2 con un traversione vecchio stile. Gol e assist, attenzione difensiva e tanta corsa e lucidità. Eppure i voti sui quotidiani non sono altissimi. Nelle prossime schede li scopriamo insieme.