Slovan Bratislava-Milan, Okafor bocciato: i voti dell’attaccante rossonero

Il Milan non convince ma contro lo Slovan Bratislava ottiene 3 punti molto importanti per il suo percorso in Champions League. Ancora una volta, al centro delle critiche spuntano le scelte di Paulo Fonseca e, in particolar modo, quella relativa a Noah Okafor. L'attaccante svizzero ha giocato da titolare al posto di Rafael Leao, ma la sua prestazione non è stata affatto all'altezza. Ecco, di seguito, i voti a lui assegnati.