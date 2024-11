Slovan Bratislava-Milan, Leao entra e incide: ecco i voti della stella rossonera

Il Milan ottiene tre punti molto importanti sul campo dello Slovan Bratislava. I rossoneri conquistano un'altra vittoria in Champions League nonostante i soliti errori difensivi e Fonseca deve ringraziare un certo Rafael Leao. La stella portoghese, inizialmente in panchina, entra nel secondo tempo e riporta il Diavolo in vantaggio con il momentaneo gol del 2-1. Ma quali sono i suoi voti? Scopriamolo insieme!