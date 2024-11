Pagelle Milan Futuro-Sestri Levante 2-2: disastro Coubis, domina Vos

Il Milan Futuro e il Sestri Levante si sono affrontati allo stadio Felice Chinetti nel match valido per la sedicesima giornata del girone B di Serie C. Una sfida cruciale per entrambe le squadre, impegnate nella lotta per la salvezza e decise a dare una svolta alla loro stagione. Dopo i 90 minuti di gioco, il verdetto finale ha avuto il suo peso in ottica classifica. Di seguito, le pagelle con le valutazioni individuali delle due formazioni.