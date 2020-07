Sassuolo-Milan, le pagelle di Gazzetta: Ibra il leader, Kessie fondamentale

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Dalle pagine della Gazzetta dello Sport, ecco le pagelle dei rossoneri vittoriosi ieri sera 2-1 contro il Sassuolo.

Il migliore in campo è certamente Zlatan Ibrahimovic (7,5), autore della doppietta decisiva ai fini del risultato finale. Lo svedese è il leader della squadra e nonostante i quasi 39 anni è difficile ancora oggi poter rinunciare a lui.

Mezzo voto in meno (7) per Bennacer, ammonito salterà l’Atalanta, Calhanoglu, autore di due assist, Kessie, sempre più fondamentale nella squadra rossonera e Stefano Pioli che conquista la settima gara su 9 dopo la ripresa del campionato. Voto 6,5, invece, per Donnarumma, gara numero 200 col Milan, Kjaer, Calabria e Rebic.

Sufficienza per Theo Hernandez, uscito all’intervallo, Laxalt, Gabbia, Romagnoli, stagione finita per lui, Bonaventura e Saelemaekers. Senza voto Conti, uscito dopo appena 10 minuti, e Biglia subentrato nel finale di gara. L’argentino potrà mettersi in mostra contro l’Atalanta venerdì sera.

