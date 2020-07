Sampdoria-Milan, le pagelle della Gazzetta: Ibra fa quel che vuole

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Analizziamo dalle pagine della Gazzetta dello Sport le pagelle del Milan vittorioso ieri sera Marassi per 4-1 contro la Sampdoria. Migliore in campo non poteva che essere lui, Zlatan Ibrahimovic, autore di una bella doppietta che lo porta in doppia cifra in stagione. Lo svedese prende 8 dalla Gazzetta, fa quello che vuole tra giocate di classe, gol e assist. Voto 7,5 per Stefano Pioli e Gigio Donnarumma, gli altri due protagonisti di serata.

Mezzo voto in meno (voto 7) per gli altri due marcatori di serata: Hakan Calhanoglu – nona rete in campionato – e Rafael Leao (sesta). Poi una sfilza di 6,5 che comprende Gabbia, Theo Hernandez, Bennacer, Kessie e Saelemaekers. Voto 6 per Bonaventura, subentrato dalla panchina, Rebic e Calabria, mentre l’unica insufficienza è di Kjaer che causa il rigore in occasione del fallo su Bertolacci.

