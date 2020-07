Serie A – Sampdoria-Milan 1-4: gol e highlights del match (Video)

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Ieri sera è andata in scena Sampdoria-Milan, partita terminata con il risultato di 1-4 in favore dei rossoneri. Per la squadra di Stefano Pioli è l’undicesimo risultato utile consecutivo post lockdown, con 8 vittorie e 3 pareggi: una vera e propria media Scudetto. A segno Zlatan Ibrahimovic con una bella doppietta (sale a 9), il solito Calhanoglu – anche lui 9 reti in campionato – e nel finale la chiusura di Rafael Leao. Donnarumma para il suo quarto rigore in campionato, nessun portiere della storia del Milan ci era mai riuscito.

