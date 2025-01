Rafa Leao, le pagelle a confronto del Derby: è il migliore per tutti

Che il migliore in campo nella vittoria del Milan nel Derby di Supercoppa Italiana sia stato Rafa Leao, pur giocando solo 40 minuti, penso sia evidente. Il portoghese ha ribaltato la partita, mettendo lo zampino in tutti e tre i gol rossoneri: guadagna la punizione trasformata da Theo Hernandez, avvia l'azione del secondo gol e sforna il passaggio vincente per Abraham all'ultimo minuto. Non solo, aveva anche messo Reijnders davanti alla porta vuota, ma l'olandese se l'è divorato. Il numero 10 del Milan è unanimemente il migliore, ma qualche differenza di giudizio e voto c'è sui quotidiani oggi in edicola. Andiamo a scoprire i dettagli insieme e, nell'ultima scheda, anche le sue parole all'arrivo a Milano con la coppa.