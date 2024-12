Primavera – Pagelle Sampdoria-Milan 2-3: Perrucci straripante, Longoni…

Le due frazioni di gara viaggiano su frequenze ben diverse: la prima vede ritmi bassi e poche occasioni da gol. Il Milan approfitta di una delle due vere occasioni da gol e passa in vantaggio con Sala. Il secondo tempo, invece, vede alti ritmi e tante occasioni per far male: prima la Samp trova il pareggio con Patrignani, poi il Diavolo torna in vantaggio ed allunga con Ibrahimovic e Di Siena. A 10 minuti dalla fine la Sampdoria riparte il match con un gol ancora molto dubbio. Ma non basta. Vince il Milan.