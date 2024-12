Primavera – Pagelle Sassuolo-Milan 2-4: Scotti illumina il Diavolo

La prima frazione di gara è un susseguirsi di emozioni: il primo sigillo del match lo firma Scotti con un tocco sotto a scavalcare Scacchetti, segue la risposta del Sassuolo firmata dal tap-in di Vedovati. Il Diavolo non ci sta e ritrova il vantaggio con una strana traiettoria partita dai piedi di Sala. A sua volta rispondono i neroverdi, ancora con Vedovati, questa volta con un bel mancino a giro a baciare il palo. Il film del primo tempo si chiude in bellezza per il Milan: Siman riceve da Eletu sul centro-destra e batte per la terza volta Scacchetti chiudendo sul primo palo il mancino. Il secondo tempo viaggia su altre frequenze, anche se non mancano le emozioni: prima i neroverdi rimangono in dieci uomini per l'espulsione di Tomsa, poi il Diavolo chiude i conti con una perla di Filippo Scotti.