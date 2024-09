Primavera – Pagelle Milan-Cesena 1-1: Perrucci un tornado. Il peggiore è …

I rossoneri hanno un approccio timido alla partita ed il Cesena ne approfitta portandosi in vantaggio con Perini. Il 9 degli ospiti incorna al meglio sugli sviluppi di un calcio piazzato. La risposta del Milan non si fa attendere ed arriva prima con Perera e poi con Scotti, ma l'imprecisione fa da padrona e le occasioni non ottengono gli effetti sperati. Il secondo tempo vede un'altra squadra dal punto di vista dell'atteggiamento: ci provano Stalamch e Ossola, ma il palo e Vielaj salvano gli ospiti. Al 72' Perrucci trasforma il rigore procuratosi una manciata di secondi prima e rimette in parità il risultato.