Primavera, pagelle Milan-Bologna 4-1: brilla Zeroli. Che impatto di Perrucci

Nsiala, voto 6: non ha colpe sul gol. I due centrali e tutta la difesa soffrono troppo per gli inserimenti di Menegazzo. Nella ripresa copre bene e fa un paio di lanci interessanti.

Simic, voto 7.5: come il suo collega. Rimane solido quando deve intervenire sul pallone. Nella ripresa parte col botto pareggiando subito la gara di testa. In difesa non sbaglia nulla. Grande assist per Perrucci.

Bartesaghi, voto 6,5: buone sgroppate in avanti. Fa un brutto retropassaggio che costa quasi un gol. Dà una bella palla per Zeroli. Chiude bene su Menegazzo in aiuto. Nella ripresa parte bene spingendo con voglia. Esce per Magni al 69'.

Centrocampo — Malaspina, voto 6,5: si perde Menegazzo sul corner. Fa un buon primo tempo in copertura e costruzione. Nella ripresa parte bene chiudendo in difesa. Gestisce bene il centrocampo. Finisce la gara tra i crampi.

Zeroli, voto 8: ottimo inzio con un paio di inserimenti. Non riesce ad angolare, ma è bravissimo a buttarsi in area di rigore. Il più pericoloso nel primo tempo, ma non trova la porta. Nella ripresa parte come nel primo tempo: ottimo inserimento per un colpo di testa troppo sbucciato. L'assist per Sia è una gemma.

Perrucci, voto 8: entra nella ripresa al posto di Eletu e griffa la partita col colpo di testa del 3-1. In più entra con voglia pressando a tutto campo. Sigla la sua doppietta personale nel recupero.

Attacco — Cuenca, voto 7: parte fortissimo mettendo in difficoltà la retroguardia del Bologna con la sua velocità. Stop e tiro pregevoli, peccato per la deviazione. Il più pericoloso insieme a Zeroli nel primo tempo. Nella ripresa viene all'inizio raddoppiato. Trova spazio, ma il suo tiro viene deviato. Esce al 69' per Scotti.

Sia, voto 7: bella la sponda per Zeroli. Troppo isolato. Nella ripresa prova a farsi vedere di più. Lavora per la squadra procurandosi falli importanti. Gli basta una palla buona per segnare. Esce al 74' per Camarda.

Bonomi, voto 7: anche lui come Cuenca cerca il driblling e il tiro. Poi sparisce un po' nel resto del primo tempo. Nella ripresa parte bene procurandosi il corner del pareggio rossonero. Mette l'assist perfetto per Perrucci. Esce per Liberali.

Camarda, voto 6: entra al posto di Sia e si vede la voglia. Non trova occasioni per mettersi in mostra, ma corre e pressa. C'era il rigore per il Milan? La moviola dice che ... >>>

