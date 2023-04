Poule Scudetto, pagelle Roma-Milan 3-1: rossonere disastrose | News

Giuliani , voto: 5. Male il portiere del Milan, così come il resto della squadra. Non poteva fare molto sul primo e sulla terza rete, forse nella seconda poteva posizionarsi meglio anche se il tiro di Glionna era molto forte. A ciò si aggiunge qualche uscita un po' così così.

Thrige , voto: 4.5. In notevole difficoltà la danese che finisce anche per sentirsi male. Forse colpa del caldo o forse colpa di Greggi e compagnia.

K. Dubcova, voto: 4.5. Quasi inesistente l'ex Sassuolo. Non crea azioni pericolose e non aiuta la squadra in fase difensiva. Male lei, come tutta la squadra.