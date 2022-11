Portogallo-Uruguay, le pagelle di Leao: “Con lui si cambia ritmo”

Sembrava che il gol lampo contro il Ghana spalancasse le porte della titolarità a Rafael Leao , ma il CT Fernando Santos gli ha preferito ancora una volta João Felix. Contro l'Uruguay l'attaccante del Milan è entrato al minuto 69' al posto di Ruben Neves e si è piazzato, come sempre, sulla sua zolla preferita a sinistra. Una prestazione sufficiente per tutti i principali quotidiani sportivi oggi in edicola, ma non manca qualche piccola critica.

Le pagelle di Rafael Leao

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' Rafael Leao merita un bel 6,5: ecco la spiegazione: "Pronti, via, palla persa. Brutta serata? Ma no. Non incide come in altre sere milanesi, ma il Portogallo con lui cambia ritmo e chiude la partita". Mezzo voto in meno per 'Tuttosport', molto più critico nella valutazione: "La variabile impazzita di questo Portogallo. Un po' solista, un po' corpo estraneo". Voto 6 anche per il 'Corriere dello Sport'.