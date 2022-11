Portogallo-Ghana, le pagelle di Rafael Leao: “Non resterà ancora fuori?”

Ecco le pagelle di Rafael Leao relative a Portogallo-Ghana, partita valida per la 1^ giornata del gruppo H dei Mondiali in Qatar

I principali quotidiani sportivi, oggi in edicola, hanno stilato le pagelle relative a Portogallo-Ghana, partita valida per la 1^ giornata del gruppo H dei Mondiali in Qatar. Tutti d'accordo su Rafael Leao, subentrato dalla panchina, che ha messo a segno un gol fondamentale per il successo della selezione portoghese. Voto 7 condiviso per l'attaccante del Milan, sempre più pronto a diventare decisivo anche in campo internazionale.