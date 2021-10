Porto-Milan, i voti del Corriere dello Sport. Il migliore è Kjaer

Le pagelle di Porto-Milan 1-0, gara della 3^ giornata della Champions 2021-2022. I voti dei rossoneri del Corriere dello Sport

Lepagelle di Porto-Milan, partita valida per la 3^ giornata della Champions League 2021-2022, secondo il Corriere dello Sport oggi in edicola. Il migliore per i rossoneri è Simon Kjaer, che prende 6,5 ("Fondamentale con una scivolata su Taremi, di testa è insuperabile. L'unico a reggere fino all'ultimo"). 6 anche per Alexis Saelemaekers ("Ordinato e propositivo nel primo tempo, riesce a sgusciare con disinvoltura. Nella ripresa si fa risucchiare pure lui"). Stesso voto anche per Calabria.