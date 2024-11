Pescara-Milan Futuro 4-1: dominio dei padroni di casa. Malissimo Coubis

Questa sera, il Milan Futuro è sceso in campo allo stadio Adriatico di Pescara per il recupero della nona giornata di Serie C contro la capolista. La partita si è conclusa con una netta vittoria dei padroni di casa, che si sono imposti per 4-1. Il Milan Futuro ha lottato ma ha mostrato diverse lacune difensive e difficoltà in fase offensiva. Ecco, di seguito, le pagelle del match.