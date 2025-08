Perth Glory-Milan 0-9, le pagelle di Tuttosport: “Comotto, che personalità”

L'edizione odierna di Tuttosport allega le pagelle dei giocatori del Milan al commento dell'amichevole contro il Perth Glory. Il match non ha avuto storia: 0-9 in favore dei rossoneri. Era risaputo che gli australiani - classificatisi ultimi nella A-League 2024/25 - non fossero degli avversari temibili. Allegri ne era consapevole e aveva messo in guardia la squadra da possibili cali di concentrazione. Il quotidiano assegna un 7,5 in pagella all'allenatore, commentando: "voleva che i suoi ragazzi facessero vedere di essere più forti, missione compiuta".