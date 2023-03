Pagelle Udinese-Milan, i voti del ‘CorSport’: “Tomori, un altro errore”

Le pagelle di Udinese-Milan 3-1 , partita della 27^ giornata della Serie A 2022-2023 . Voti e giudizi dei calciatori rossoneri secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Vediamoli insieme!

L'allenatore, Pioli . Il suo Milan inizia male e finisce peggio. Molto deludente il cammino in questo 2023. Voto: 5.

Maignan . Non si tuffa sulla conclusione di Pereyra, beffato anche sul tiro ravvicinato di Beto e quello di Ehizibue. Voto: 5.5.

Kalulu . In affanno insieme agli altri due compagni di reparto. Si porta avanti alla ricerca del guizzo sui calci da fermo. Giallo meritato per un fallo su Udogie. Voto: 5.

Thiaw . Si perde Beto nella marcatura in area e l’Udinese trova il 2-1. Disattenzione che va in controtendenza rispetto alle recenti prestazioni. Anche sul terzo gol dei friulani c’è Success che gli sfugge. Voto: 4.5.

Tomori . Un altro errore da matita rossa. Prima si fa anticipare da Samardzic, poi viene dribblato come un birillo. La stagione fin qui è fatta di pochi alti e molti bassi. In affanno e Pioli lo cambia. Voto: 4.5.

Saelemaekers . Viene sollecitato spesso dai compagni sulla fascia destra, uno dei più attivi nel primo tempo. Pioli lo cambia per trovare maggiore efficacia in zona gol. Voto: 5.5.

Bennacer . Sbavatura che costa caro al Milan perché il pallone per Tomori è lento e corto. Da lì nasce l’1-0 dei friulani. Voto: 4.5.

Tonali. In fase di copertura è sempre utile, mentre in quella d’impostazione sbaglia qualche pallone di troppo. Si fa apprezzare per corsa e dedizione. Voto: 5.5.