Milan, l’attacco piange: quattro profili a parametro zero ideali per il Diavolo

Il Milan fatica a trovare la via del gol con continuità e gli attaccanti in rosa non danno garanzie: ecco 4 profili ideali per il Diavolo

Enrico Ianuario

Altra sconfitta in campionato per il Milan, questa volta arrivata per mano dell'Udinese. Alla Dacia Arena è terminata 3-1, con i rossoneri che continuano a faticare sotto porta. La squadra di Stefano Pioli non riesce più ad essere pericolosa come lo era fino a qualche settimana fa, tanto da aver trovato il gol su calcio di rigore. Tolto Giroud, gli altri attaccanti presenti in rosa non danno garanzie. Ecco, dunque, quattro calciatori che potrebbero fare al caso del Milan e che lasceranno i rispettivi club al termine della stagione a parametro zero.

Daichi Kamada — Un nome che potrebbe fare al caso dei rossoneri è quello di Daichi Kamada, calciatore classe '96 in scadenza di contratto con l'Eintracht Francoforte. Può ricoprire diverse posizioni in campo: centrocampista centrale, seconda punta e trequartista, tutti ruoli sul quale poggia l'idea di calcio di Stefano Pioli. Il giapponese potrebbe dare fantasia e velocità ad un reparto d'attacco ormai diventato sterile e prevedibile. Il suo stipendio si aggira intorno ai due milioni di euro lordi, una cifra molto abbordabile per le casse rossonere.

Marco Asensio — Si, ancora lui. E non potrebbe essere altrimenti perché si tratta di un vero e proprio campione, cosa che farebbe veramente comodo al Milan avere in squadra. Si è parlato tanto di Marco Asensio, il quale può ricoprire tre zone dell'attacco: esterno destro, trequartista ed esterno sinistro. Le sue qualità tecniche ormai le conosciamo e non si mettono in discussione, c'è da fare i conti con le sue richieste salariali. Al Real Madrid (club con il quale è in scadenza a giugno) guadagna 5.24 milioni di euro netti, una cifra borderline per le casse del Milan.

Marcus Thuram — Uno dei calciatori più apprezzati in giro per l'Europa è sicuramente quello di Marcus Thuram. Vice campione del mondo con la Francia, lascerà al termine della stagione il Borussia Moenchengladbach. Prima punta ma all'occorrenza anche esterno destro ed esterno sinistro, su di lui ci sono gli occhi di Inter e Bayern Monaco. Il suo stipendio si aggira intorno ai 2.5 milioni di euro netti.

Roberto Firmino — Un autentico fuoriclasse. Lascerà il Liverpool al termine della stagione dopo aver vinto di tutto e di più durante la sua avventura in maglia 'Reds'. Ricopre il ruolo di prima punta, seconda punta e trequartista. Ha grande esperienza internazionale e ha sicuramente gli occhi addosso di tutte le grandi big internazionali. Il suo stipendio si aggira intorno ai 9.36 milioni di sterline, ovvero quasi 11 milioni di euro. Una cifra enorme per le casse rossonere, ma qualora il brasiliano fosse disposto a ridursi lo stipendio il Milan farebbe bene a farci un pensierino. Milan, senti Ibrahimovic: "Non abbiamo esperienza per giocare da campioni d'Italia".

