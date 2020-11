Pagelle Udinese-Milan, i voti alla prestazione di Calhanoglu | Serie A News

Pagelle, i voti di Hakan Calhanoglu

UDINESE MILAN PAGELLE – Analizziamo insieme i voti presi da Hakan Calhanoglu ieri dopo la gara vinta dal Milan 2-1 contro l’Udinese grazie alla rete di Zlatan Ibrahimovic in rovesciata.

Corriere della Sera – Calhanoglu 5,5: giornata storta, la sintesi in una punizione sbilenca.

Repubblica – Calhanoglu 6,5: si muove alle spalle di Ibra con applicazione e costrutto.

La Gazzetta dello Sport – Calhanoglu 6: lo si intuisce dalla reattività inferiore al solito che non è al top. Con intelligenza cerca di rendersi utile dando riferimenti e aiutando nel giro palle.

Tuttosport – Calhanoglu 6: di stima e in considerazione del fatto che sicuramente la caviglia non gli consente di dare ancora il meglio.

Corriere dello Sport – Calhanoglu 6: sempre dentro il gioco ma senza la qualità cristallina delle prime gare.

Media del 6, dunque, per Hakan Calhanoglu che in effetti ieri non è stato protagonista di una gara indimenticabile, o quanto meno al di sotto delle ultime uscite.

