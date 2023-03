Pagelle Tottenham-Milan, i voti del CorSport: “Capolavoro di Pioli”

Le pagelle di Tottenham-Milan 0-0 , partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League . Voti e giudizi dei calciatori rossoneri secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Vediamoli insieme!

Thiaw : "Con coraggio, applicazione e grande attenzione si appiccica addosso a Kane e non lo perde mai di vista". Voto 7 .

Theo Hernández: "In certi momenti si fa valere con la sua tecnica, in altri paga la sua poca fisicità. Ha una grande occasione per regalare il vantaggio al Milan ma Forster gli nega questa gioia, poi cincischia su un altro pallone d’oro". Voto 7,5.