Tottenham-Milan, un vero capolavoro tattico di Pioli

Milan, contro il Tottenham il capolavoro tattico di Pioli

E’ stato, si legge, un clamoroso capolavoro tattico di Stefano Pioli e dei suoi ragazzi: sempre in controllo del match, mai in affanno nemmeno nelle poche volte in cui gli Spurs schiacciano sull’acceleratore. Alla vigilia il tecnico del Milan temeva per gli avvii sprint dei due tempi che gli inglesi avrebbero potuto inventarsi nel tentativo di riequilibrare il punteggio della doppia sfida che li vedeva soccombere dopo la gara di andata.